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♡週末限定お値下げします♡FOXEY ジレ ワンピース40
商品番号 S64733971911
商品名

♡週末限定お値下げします♡FOXEY ジレ ワンピース40
ブランド名 フォクシー
特別価格 税込 11,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FOXEYジレ定価：税込　178,000円サイズ40カラーオレンジブラウンお色は着回しやすいオレンジブラウン。前を閉じてワンピースとしても、開けてジレとしても活用頂けます。程よいフレア感が歩くたびに揺れてとてもキレイで上品です。お食事会や学校行事、ちょっとしたパーティー等、幅広く着用していただけると思います。状態：試着のみです素人の自宅保管品でありますことをご理解いただいた上でご購入をお願いします。タグにSPの文字が入っています。※ハンガー・ベルトは付きません袖丈···袖なし季節感···春、秋、冬
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