【3点セット】 ショルダーバッグ　高級　PU革 ゴールデン ブラウン 茶色

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商品詳細
コメント無し・即購入OK！プロフィールもご覧ください※定期的に再出品をしておりますので「いいね」はすぐに消えてしまいます。そのためフォローを頂けると嬉しいです！お気軽にコメントでご質問ください♪新品未使用・海外輸入品・送料込ノーブランドサイズ：たて12cm×よこ30cm×高さ21cm重さ：580ｇ素材：PU革色：エトゥープ・ブラック・ブラウン・ブルー・ピンク(スカーフ色はランダム)
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