【ユニクロ×マルニ】オーバーサイズ長袖シャツ\nマスタードS 2022SS

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2022年春夏コレクション。コラボ商品ユニクロ×マルニ【UNIQLOandMARNI】オーバーサイズ長袖シャツマスタードSサイズ。大きめ襟、カフスのリラックス感のあるシャツです。サテンで、さらっとした素材のためこれからの季節も活躍すると思います。また、オシャレな素材と落ち着いたマスタードカラーのため、年齢を問わず長く着れると思いました。こちらは、店舗購入、タグはついたままです。◯サイズS身幅64.5肩幅54.5着丈78ゆき丈77◆折りたたんでの郵送になりますので、シワがつくかもしれません。◆新品未使用品のためお値下げはご遠慮ください。ご理解頂けるかたよろしくお願いいたします。【ユニクロ×マルニ】オーバーサイズ長袖シャツマスタードS2022SS#UNIQLO#ユニクロ#マルニ#MARNI#オーバーサイズシャツ#長袖#コラボ