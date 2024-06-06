星のカービィ　新品、未開封

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商品詳細
【新品未開封】星のカービィ/リーメント 全6種BOXずぅぅぅぅっとOPP袋に入れて商品をホコリから守り色褪せ防止の保管万全でクローゼット保管でコレクションしてました。発送梱包は購入者様に美品を届ける事を御約束する梱包で出来る限りのプチプチからの段ボールに入れてメルカリ便にて発送させていただきます。但し異常なまでの無駄に神経質な方は購入しないで下さいませ。質問あればよろしくお願いします。ONEPIECEワールドコレクタブルドラゴンボールナルトスパイファミリーポケモンアンパンマンポケカメガハウスアルターオキシードスカイチューブDAIKIキャストオフエヴァンゲリオンカービィリーメント
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