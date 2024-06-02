denier ヘビーリネンタンクブラウス 日本製

denierのとても上質な厚手リネンのタンクトップです。デニムブルーの小花柄に一目惚れでした。大切にしすぎて数回着用したのみ。先日試着したら年齢的に無理な感じになっており残念です。身幅52透け感もなくインナーとしても大活躍します。これからの季節お気に入りのカーディガンとあわせて晩秋迄使えます。



リネンタンクトップ】軽く 心地いいタンク / 4色展開 t009b



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2023年最新】Denierの人気アイテム - メルカリ



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