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kate spade ショルダーバッグ
商品番号 K59025580306
商品名

kate spade ショルダーバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Amazonで購入しました。もう少し小さめのバックが欲しかったので売ろうと思います。1.2回しか使ってないので美品です。
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