①　フォーマルバッグ　3Wayバッグ　クラッチ　ハンド　ショルダーバッグ

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商品詳細
クラッチ·ハンド·ショルダーバッグになる3Wayブラックリアルレザーバッグです。上質のインパクトあるクロコ型押しレザーは少し固めで光沢感あります。持ち手が3パターンあり冠婚葬祭全て対応出来ます。中央の金具を裏側にずらしてスムーズに開閉するタイプです。【サイズ】 高さ（金具除く）約16.5cm よこ（底部分） 約25.5cm まち（底部分） 約5.5cm◆インナーオープンポケット 約:横15cm×縦7.5㎝ ◆中央に仕切り有 持ち手長さ パール 約45.5cm ゴールド 約85cm シルバー 約80cm【コンディション】 レザーの擦れが裏側の底部分の両角にあります。その他目立つ汚れ型崩れ等無くまだまだご愛用いただけます。＊中古品・自宅保管品にご理解のある方のみ購入をご検討下さい。 カラー···ブラック デザイン···クロコ 素材···本革 #LDRN #LRレク #LRバ ファッション系出品一覧⇒ #LRファ ★☆ご購入いただく前に！☆★ご購入・発送につきましてプロフィール画面でご確認下さい。❤︎ファーストセール！⑅(*◡̈*)⑅❤︎9/11(月)●￥19,800▽￥2,600
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