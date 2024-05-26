ジミーチュウ　スタースタッヅ　黒クリスタル

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素材···レザー(本革)黒底14㌢×23㌢持ち手長さ41㌢バック上34㌢バック下23㌢中のホックを付けると上は18㌢程になります。素人採寸になります。数回使用して保管していましたので新品に近いと思います。去年直営店にて購入しました。小さい星のスタッヅはクリスタルをほどこしているので珍しいですよとすすめられ購入しました。25、26万だったと思います。中古品にご理解ある方のご購入よろしくお願いいたします。