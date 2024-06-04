フェイラー　ハイジ柄ハンドバッグ

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商品詳細
数年前に伊勢丹新宿店で購入しました。数回使用しましたが、使用しなくなったので出品いたしました。寸法:素人採寸のため誤差はご了承下さい横35cm×縦27cm幅12cm持ち手37cmスナップ使用時 横19cmポケット横17cm×縦15cm底部の角と真ん中にスレがあります。写真でご確認下さい。自宅保管品であり中古品とご理解の上ご購入ください。念入りに検品していますが、素人検品のため見落とし等ある可能性があります。リサイクル梱包資材を使用します。発送時折り畳んで梱包しますので、シワ等が発生する可能性があります。ご了承下さい。
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