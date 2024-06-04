BIRKENSTOCK(ビルケンシュトック)モンタナ クオイオ 35 22.5



Montana Oiled Leather



Montana / モンタナ スムースレザー クオイオ | BIRKENSTOCK



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【ビルケンシュトック】モンタナ/クオイオ オイルドレザー/シューズ メンズ/MONTANA



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Montana / モンタナ スムースレザー クオイオ | BIRKENSTOCK

再値下げしました〜。BIRKENSTOCK(ビルケンシュトック)のモンタナ。ナチュララルレザーのクオイオ。サイズは35(22.5㎝)です。数回使用しか使用しておらず、状態は良い方だと思います。アッパーに所々キズが見られますが革の特性上多少あるということです。購入した時からありました。履き込んでいくうちに味が出ていくタイプです。箱に入れての配送予定ですが、不要でしたらお申し出下さい。中古品のためご理解のある方よろしくお願いいたします。気になる点がありましたら、お気軽にご質問ください。以下ブランドサイトから引用です。シンプルに洗練された一足。ビルケンシュトックMontanaの魅力はユニークなシームレスデザインです。2枚のアッパー素材は、3つのリベットと工夫を凝らしたレースアップでお洒落にホールドされています。アッパーには柔らかい高級ナチュラルレザーを使用しています。*足の形状を考慮したフットベッド*アッパー：オイルドヌバックレザー*中敷:スエードレザー*アウターソール:PU*詳細:シームレスデザイン*ポルトガル製素材···本革カラー···ブラウンソールヒール形···フラット季節感···春、夏、秋、冬