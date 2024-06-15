ESSEN LAUTREAMONT◇ストライプブラウス　Ｖネック

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ESSENLAUTREAMONTストライプブラウス ＶネックブラウスレディースVネックストライプ半袖袖フリルドロップショルダーゆったりミディアム◎即購入OKです!———————————————————————夏にピッタリのストライプブラウスです。深めに開いたVネックが抜け感を作り、ヘルシーで女性らしいスタイルに。余裕のあるサイズ感でボトムへINでもOUTでも着こなしやすいのも魅力です◎———————————————————————状態：○目立った使用感の感じられない程度の良いコンディションです。シミやほつれなどもなく、使用感の感じない美品ですが一度購入された中古衣料品や中古革製品ということにご理解いただきご購入ください☺︎︎ブランド：ESSENLAUTREAMONT素材：綿100%カラー：画像参照サイズ:F着丈:約71.5cm/62.5cm肩幅:約57cm身幅:約57.5cm袖丈:約16cm◇状態は綺麗ですが、自宅保管・素人検品のため見落としがあるかもしれません。購入は中古品にご理解頂ける方のみとさせていただきます。神経質な方は御遠慮ください。◇発送について簡易包装になります。コンパクトに圧縮する可能性あります。畳み線ご了承くださいませ。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏、秋