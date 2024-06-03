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A.P.C. 半袖Tシャツ
商品番号 I15856505633
商品名

A.P.C. 半袖Tシャツ
ブランド名 アーペーセー
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回しか着用していないので状態は綺麗です。size素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください平置き肩幅39㎝身幅（脇の下の部分）46㎝着丈58㎝自宅保管、中古品のため気になる方はご遠慮下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイトカラー···ホワイト袖丈···半袖
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