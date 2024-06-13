ウエスタンシャツ　蝶　バタフライ

蝶の刺繍のウエスタンシャツです。着丈 約65cm身幅 約44cm肩幅 約38cm素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。目立つようなダメージなどは見当たりませんが、古着ですので神経質な方のご購入はお控え願います。



カジュアル ウエスタンシャツ シフォン レトロ バタフライ 蝶柄



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ザ マウンテン 00年代 DAVID PENFOUND 蝶 バタフライ プリントTシャツ タイダイＴシャツ グレーグリーン XL〜 半袖 タグ



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新品タグ付き Nilway ニルウェイ バタフライ刺繍オーバーサイズ シャツS | フリマアプリ ラクマ



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