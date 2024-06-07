ラルフローレン　ポロシャツ

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ラルフローレンポロシャツお色 ブラック 黒これからの秋口に映えるアイテムです☆レアな5つボタン、ロゴが白色のポロシャツです☆実物はお写真以上に可愛いです☆韓国でも流行っていて、一枚着るだけでとても可愛くおすすめのアイテムです☆海外のSサイズなので日本サイズでMくらいみたいです☆着丈約56身幅約45素人目ですが、目立つ汚れ目立つ色褪せはありません☆ラルフローレンポロシャツ韓国などお好きな方にもオススメです☆