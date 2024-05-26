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オールドコーチ　コーチ　レザー　ブラック　ショルダーバッグ　ミニ　9142
商品番号 B83467737782
商品名

オールドコーチ　コーチ　レザー　ブラック　ショルダーバッグ　ミニ　9142
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズ　レディース■サイズタテ:約16cmヨコ:約21cmマチ:約2cmショルダー:約113~123cm素材···牛革(本革)、オーストリッチ(本革)、その他レザー(本革)カラー···ブラックオールドシリーズ···オールドコーチ種類···ミニショルダーバッグご覧いただき誠にありがとうございます♪⭐️値下げ交渉可能な範囲で、お値下げ致します！⭐️トラブル防止交渉中であっても、先にご購入していただいた方を優先させていただきます。ご理解の程よろしくお願いします。⭐️定期的に値下げ等行っておりますのでフォローしていただけると幸いです！⭐️不要になった物など、出品させて頂いているのは中古品がメインになります。商品状態など、ご納得頂いた上でご購入頂けましたら幸いです。⭐️その他・即購入OK・送料無料・ペット×・タバコ×・着用画像はお断りさせて頂いております。#90s#80s#70s#ヴィンテージ#ビンテージ#アメカジ#ストリート#ミリタリー#古着#USED
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