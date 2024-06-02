loeweロエベ　モヘア　ストライプ マフラー 男女兼用

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ロエベストライプウールモヘアアナグラムスカーフLOEWEStripeWoolMohairScarves商品狀態：新品未使用カラー：マルチカラーブラウンイエローサイズ：幅23長185素材：モヘア50%ウール48%ナイロン2%コメントなしでご購入OKです。どうぞ宜しくお願い致します*\\(^o^)/*.
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