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LOEWE ロエベ　アナグラム　ハンドバック　美品
商品番号 W61915179977
商品名

LOEWE ロエベ　アナグラム　ハンドバック　美品
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWEロエベ　ハンドバッグ　アナグラムカラー···ブラック　黒素材···本革　レザー裏地総柄サイズ　平置きタテ16cmヨコ20cmマチ10cm大変柔らかく、持ちやすいデザインです。持ち手などの目立つハゲや、汚れは少ないと思います。
http://narcologia.ru/goods/stair102200.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless986359.html
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