LOEWE ロエベ　アナグラム　ハンドバック　美品

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商品詳細
LOEWEロエベ ハンドバッグ アナグラムカラー···ブラック 黒素材···本革 レザー裏地総柄サイズ 平置きタテ16cmヨコ20cmマチ10cm大変柔らかく、持ちやすいデザインです。持ち手などの目立つハゲや、汚れは少ないと思います。
http://narcologia.ru/goods/stair102200.html
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