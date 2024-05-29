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ユナイテッドトウキョウ　スリットスリーブブラウス
商品番号 C97652293317
商品名

ユナイテッドトウキョウ　スリットスリーブブラウス
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げいたしました！こちら2度短時間の着用です。着丈約54.5cm身幅約56cm清涼感ある女性らしいウォッシャブルブラウス甘くなりがちなボリュームスリーブのブラウスは、あえてVネックにすることで大人っぽく上品な印象もプラス。袖にスリットを入れることでキレイめなのに締め付けのない、ストレスフリーな着心地。シャリシャリっとした清涼感ある着心地は、涼しさを感じながらも女度を高めてくれる優秀ブラウス。夏は特に嬉しいウォッシャブル素材。シャリットしたポリエステル100％のブラウスはシワもできにくくお手入れもらくちん。後ろの首元はボタンで留める使用。外からはボタンの見えない仕様ですが、あえてくるみボタンにすることで肌に当たっても痛くないです。洗濯機使用可。色···ブラックカラー···ブラック
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