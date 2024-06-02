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商品詳細
とても綺麗なビタミンピンクのブラウスです。シビラの女性らしいシルエットがとても素敵です。広めに開いた衿元と、バランスの良い七分袖が全体をとても美しく見せてくれます。こまめにホームクリーニングし保管しておりました。シミ汚れなく美品ですが、あくまでも中古品ということをご理解の上、NC、NRでよろしくお願いいたします。平置き素人採寸です身丈51㎝身幅（バスト）44㎝袖丈42㎝テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···ピンク袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/flight946028.html
http://narcologia.ru/goods/traverse364826.html
http://narcologia.ru/goods/slide538987.html
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