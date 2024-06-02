新品 センソユニコ t.b ティービー カットソー ノースリーブ ベスト L ...

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商品詳細
センソユニコのティービーのカットソーになります。キャミソールとしても着れますが、インナーを着てベストにして着るとお店の方から聞いて購入しました。タグは切り取りしてますが、未使用品になります。白地に黒の柄になります。tbサイズ 40綿100身幅52.5着丈69簡易包装になります。
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