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新品　センソユニコ t.b ティービー　カットソー　ノースリーブ　ベスト　L
商品番号 Y58693874209
商品名

新品　センソユニコ t.b ティービー　カットソー　ノースリーブ　ベスト　L
ブランド名 センソユニコ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

センソユニコのティービーのカットソーになります。キャミソールとしても着れますが、インナーを着てベストにして着るとお店の方から聞いて購入しました。タグは切り取りしてますが、未使用品になります。白地に黒の柄になります。tbサイズ　40綿100身幅52.5着丈69簡易包装になります。
http://narcologia.ru/goods/preference816938.html
http://narcologia.ru/goods/passionate312313.html
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