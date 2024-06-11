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カラー：オフホワイトサイズ：バスト96cm、着丈56cm、肩幅38cm、袖丈56cm定価：6,930円[design\u0026styling]定番人気のボウタイブラウスをアップデート！襟ぐりのリボンディテールが新鮮なデザインのボウタイブラウスは、プレーンなボックスシルエットでジャケットインしやすいサイズ感に仕上げています。スーツスタイルは勿論、1枚着でも着映えする優秀アイテムです。合わせやすいオフとライトグレーのベーシックカラーに加え、スタイリングに華やかさをプラスしてくれるペールグリーンの3色展開。[fabric]しなやかでキレイなポリエステル素材を使用。シワになりにくく、ご自宅で洗えるイージーケア素材です。