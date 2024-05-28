【1812】ペンダントトップ　南洋ゴールデンパール (バロック)　K18

☘️価格交渉ご希望の方はプロフィール必読の上、ご希望価格のご提示をお願い致します¨̮♡#高級パールジュエリーあやとり⇧⇧⇧ 商品一覧はこちらから ··•••✤•••··◎新品・未使用品◎南洋ゴールド 12mm バロック◎刻印 K18◎サイズ 縦約2.2cm ■■参考上代価格 税込¥79,200■■ ↓ 出品時価格 ¥39,600鑑別書ご希望の際は必ずご購入前にご連絡下さい。取得まで3〜7日かかりますので商品価格と発送までの日数を変更した専用ページを作成致します。 【鑑別書 別途¥3,500】▼トップのみのご紹介となります。お手持ちのお好きなチェーンを通してご使用下さいませ。▼底面の突起や線などお写真にてご確認願います(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)●すり替え防止対策として返品対応はお断り致します。【梱包時の動画撮影と画像の保管】ご購入前にご質問や画像追加などお受けしておりますのでご納得の上、ご購入願います。●自然が作り出す真珠には照り・巻き・形・キズ・エクボなど一粒一粒個性がございます。画像は実物を掲載しておりますのでじっくりとご覧頂き真珠の特性をご理解の上、ご購入願います。



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