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LOUIS VUITTON 財布　ポルトフォイユ・クレア　正規品　箱付き
商品番号 Q28253428877
商品名

LOUIS VUITTON 財布　ポルトフォイユ・クレア　正規品　箱付き
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用感は写真を参照してください。3ヶ月ほど使用しました。希望あれば箱付きで発送いたします。(＋1000円)カラー···ピンク財布形/開け口···三つ折り
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