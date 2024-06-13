エアマックス ココ 23cm ナイキ サンダル

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1回使用の中古です。ご理解いただける方のみお願いします。表示カラー：ブラック/アンスラサイト/ホワイト/メタリックゴールド女性向けにデザインされたこのサンダルは、高さのあるプラットフォーム構造で、レイヤードフォームミッドソールとMaxAirクッショニングが快適な履き心地を提供。柔らかなアッパー素材は素足での着用でも心地よい肌触り。収縮性のある編み構造のシューレースはトグルでフィットを調整。スピーディーな着脱が可能です。特長ヒールには快適なMaxAirクッショニングを内蔵。柔らかいレイヤードミッドソールが足裏でクッション性を発揮しながら、高さのあるスポーティーなサマースタイルを演出。着脱しやすい編み構造。ソックスの有無にかかわらず、柔らかくて心地よい肌触りのテキスタイルアッパー。カラー···ブラックソールヒール形···フラット