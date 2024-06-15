美品 ジミーチュウ Jimmy choo ベッティーナ べティナ ロゴ

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■ブランド：Jimmychooジミーチュウラウンドファスナーベッティーナべティナロゴエンボス■シリアル：WV291D■サイズ:H10cm×W約19cm■状態全体的に目立った傷や汚れなく綺麗な状態です。まだまだご使用いただけます。神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。■購入元大手リサイクルショップストアのオークション（鑑定済み）※沖縄県公安委員会許可の古物商許可証所持者です。