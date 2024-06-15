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Loeweロエベ トートバッグ スモール バスケット かごバッグ S
商品番号 T91136036435
商品名

Loeweロエベ トートバッグ スモール バスケット かごバッグ S
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 10,464 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】数々商品欄がある中、ご覧頂きありがとうございます!!!カラー···ブラウンイエローホワイトサイズ…SサイズLOEWEロエベかごバッグ　カゴバッグ【注意事項】並行輸入品(海外正規品)になります。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに。
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