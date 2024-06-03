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【激アツ】PRADA プラダ　トートバッグ　肩掛け　ナイロン　ネイビー　クロコ
商品番号 H66685031275
商品名

【激アツ】PRADA プラダ　トートバッグ　肩掛け　ナイロン　ネイビー　クロコ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 3,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

価格相談いつでもお待ちしております。どんどんコメントしてください！○アイテムPRADAプラダトートバッグハンドバッグ肩掛け三角ロゴ○サイズタテ24.5cmヨコ33cmマチ8cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態角スレ、ジップ部分の劣化が少しありますが、目立った傷や汚れではありません。普段使いとして、まだまだ使用可能です。○カラーネイビーブラウン○素材ナイロンクロコクロコ型押しご不明点ありましたら、いつでもコメントお待ちしております。最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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