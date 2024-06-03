激アツ】PRADA プラダ トートバッグ 肩掛け ナイロン ネイビー クロコ ...

価格相談いつでもお待ちしております。どんどんコメントしてください！○アイテムPRADAプラダトートバッグハンドバッグ肩掛け三角ロゴ○サイズタテ24.5cmヨコ33cmマチ8cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態角スレ、ジップ部分の劣化が少しありますが、目立った傷や汚れではありません。普段使いとして、まだまだ使用可能です。○カラーネイビーブラウン○素材ナイロンクロコクロコ型押しご不明点ありましたら、いつでもコメントお待ちしております。最後までお読み頂き、ありがとうございました。



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