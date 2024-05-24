【新品未使用】クリスチャンディオール 大判 毛混 ストール ショール 刺繍 ロゴ

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商品詳細
◆アイテムChristianDiorクリスチャンディオール毛混大判ストールショール膝掛け刺繍ロゴ◆サイズ158cm×103cm◆状態 新品未使用！◆カラーレッド赤◆素材毛83%ナイロン17%
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