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COACHショルダーバッグ
商品番号 B39907750332
商品名

COACHショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革(本革)カラー···ブラックチャックのところが少し錆びてはいますが目立つ傷などはありません
http://narcologia.ru/goods/recycling888514.html
http://narcologia.ru/goods/protein584034.html
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