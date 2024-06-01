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ダブルスタンダード クロージング 巾着 ショルダー バッグ 未使用
商品番号 E96601062449
商品名

ダブルスタンダード クロージング 巾着 ショルダー バッグ 未使用
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,698 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆☆☆プロフィールを必ずご覧ください☆☆☆さ【未使用】DOUBLESTANDARDCLOTHINGダブルスタンダードクロージング巾着バッグ巾着ショルダーバッグネイビーブラウンレザーキャンバス無地レディースメンズ230803002■ブランド：DOUBLESTANDARDCLOTHINGダブルスタンダードクロージング■アイテム名：巾着ショルダーバッグ■色：く。ややネイビーブルー系　ブラウン■素材：キャンバス×レザー■型番：6003062■製造：CHINA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■サイズ(幅×高さ×マチ)：約17-22×22×22cm　ショルダー最長約65cm　重量約387g　※手測りですので若干の誤差はご了承ください。■わあや仕様：く開閉革紐巾着式　収納スペース×1　内側ポケット×1■付属品：なし■参考価格：14000円+税■中古ランク：NS　未使用■管理番号：230803002-R■発送サイズ：60cm(小さく折りたたんでの梱包)■商品状態：未使用品ですが若干保管シワ・擦れあります。※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れたお品で、鑑定済みの正規品でございます。他の商品はこちら　#lamarque
http://narcologia.ru/goods/update178395.html
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