ダブルスタンダード クロージング 巾着 ショルダー バッグ 未使用

☆☆☆プロフィールを必ずご覧ください☆☆☆さ【未使用】DOUBLESTANDARDCLOTHINGダブルスタンダードクロージング巾着バッグ巾着ショルダーバッグネイビーブラウンレザーキャンバス無地レディースメンズ230803002■ブランド：DOUBLESTANDARDCLOTHINGダブルスタンダードクロージング■アイテム名：巾着ショルダーバッグ■色：く。ややネイビーブルー系 ブラウン■素材：キャンバス×レザー■型番：6003062■製造：CHINA ■サイズ(幅×高さ×マチ)：約17-22×22×22cm ショルダー最長約65cm 重量約387g ※手測りですので若干の誤差はご了承ください。■わあや仕様：く開閉革紐巾着式 収納スペース×1 内側ポケット×1■付属品：なし■参考価格：14000円+税■中古ランク：NS 未使用■管理番号：230803002-R■発送サイズ：60cm(小さく折りたたんでの梱包)■商品状態：未使用品ですが若干保管シワ・擦れあります。※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れたお品で、鑑定済みの正規品でございます。他の商品はこちら #lamarque



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