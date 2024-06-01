

新品】Louis Feraud Paris ルイフェローショルダーバッグこげ茶 ...



【新品】Louis Feraud Paris ルイフェローショルダーバッグこげ茶



【新品】Louis Feraud Paris ルイフェローショルダーバッグこげ茶 | フリマアプリ ラクマ



新品】Louis Feraud Paris ルイフェローショルダーバッグこげ茶 ...



新品】Louis Feraud Paris ルイフェローショルダーバッグこげ茶 ...



【新品】Louis Feraud Paris ルイフェローショルダーバッグこげ茶



新品】Louis Feraud Paris ルイフェローショルダーバッグこげ茶 ...



新品】Louis Feraud Paris ルイフェローショルダーバッグこげ茶 ...



極美品 ルイフェロー 2way ショルダーバッグ オーストリッチ タグ付き ...



新品】Louis Feraud Paris ルイフェローショルダーバッグこげ茶 ...



【新品】Louis Feraud Paris ルイフェローショルダーバッグこげ茶



極美品 ルイフェロー 2way ショルダーバッグ オーストリッチ タグ付き ...



極美品 ルイフェロー 2way ショルダーバッグ オーストリッチ タグ付き ...



新品】Louis Feraud Paris ルイフェローショルダーバッグこげ茶 【国際 ...



Louis Feraud ルイフェロー ハンドバッグ トートバッグ 美品 未使用品 ...

【匿名配送】【即ご購入OK】【サイズ】 縦幅 32 横幅 最大43 ハンドル長さ72高さ 32 底部分(マチ幅)14 cm【素材】合成皮革×ナイロン×ポリエステル【カラー】ダークブラウン ブラック(内側)【デザイン】ショルダーバッグ 内側スナップボタン開閉 内部ポケット1個有り ブランドロゴ金刻印プレート有り【商品状態】新品未使用光沢有る美しい生地にショルダー部分と内側上部のダークブラウンの合成皮革とステッチが引き締まってステキなデザインのシンプルでベーシックなショルダーバッグです1年を通して通勤通学に飽きなく使用出来るタイプのバッグは上品で美しいベーシックカラーのダークブラウンが幅広いコーディネートを可能にマチ幅も広めでA4ファイルはモチロンの事ファッション雑誌もスッポリ入る収納力抜群のバッグはランチBOXやペットボトルも余裕で持ち運び出来てとても便利教科書や教材も沢山入るので通学や習い事にも大活躍するのではないでしょうか?お買い物等タウンでの普段使い破水OKで雨の日にも◎大容量バッグをこの機会に是非♡◆◆LouisFéraudルイフェローについて◆◆ファッションデザイナー兼アーティストLouisFéraudルイフェローは1950年に自身初のメゾンドクチュールをカンヌで開業1950年代中頃にはフランスのセレブリティを顧客に持ち数多くの映画にてブリジットバルドーの衣装デザインを担当その後1958年にパリで初めてオートクチュールを発表し数々の成功を収めている#LouisFeraud#LouisFeraudParis#ルイフェロー#LouisFeraudバッグ#LouisFeraudParisバッグ#ルイフェローバッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#ブラウンバッグ#こげ茶バッグ#破水バッグ#雨の日バッグ#防水バッグ#通勤バッグ#通学バッグ#習い事バッグ#新品バッグ#大容量バッグ#手提げバッグ#オートクチュール