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ネックレス　K18 pt850刻印
商品番号 R38297294565
商品名

ネックレス　K18 pt850刻印
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K18、pt850刻印のネックレスになります。少し経年劣化の影響で変色があるかもしれませんが、全然使えると思います。長さ約40cm
http://narcologia.ru/goods/assessor185303.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming643392.html
http://narcologia.ru/goods/kindness425805.html

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