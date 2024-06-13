0.369ct 星の見えるカット ダイヤモンド F SI2 ルース



0.711ct Fカラー VVS-2 VERY GOOD 天然 ダイヤモンド ルース ラウンドブリリアントカット【中央宝石研究所鑑定】 0.711ct Fカラー VVS-2 VERY GOOD 天然 ダイヤモンド ルース ラウンドブリリアントカット【中央宝石研究所鑑定】



0.711ct Fカラー VVS-2 VERY GOOD 天然 ダイヤモンド ルース ラウンドブリリアントカット【中央宝石研究所鑑定】 0.711ct Fカラー VVS-2 VERY GOOD 天然 ダイヤモンド ルース ラウンドブリリアントカット【中央宝石研究所鑑定】



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ダイヤルース(枠加工込み)（0.508カラット・Fカラー・VVS-2クラス ... ダイヤルース(枠加工込み)（0.508カラット・Fカラー・VVS-2クラス ...



57面体カット 】【 ダイヤの中に星(五芒星)が見えます 】 天然 ... 57面体カット 】【 ダイヤの中に星(五芒星)が見えます 】 天然 ...



0.711ct Fカラー VVS-2 VERY GOOD 天然 ダイヤモンド ルース ラウンドブリリアントカット【中央宝石研究所鑑定】 0.711ct Fカラー VVS-2 VERY GOOD 天然 ダイヤモンド ルース ラウンドブリリアントカット【中央宝石研究所鑑定】



106面体カットダイヤモンド ルース 0.156ct, Eカラー, VS-2 【 レアな ... 106面体カットダイヤモンド ルース 0.156ct, Eカラー, VS-2 【 レアな ...



ハートシェイプダイヤモンドルース D 1.022ct F-SI2 中央宝石研究所 ... ハートシェイプダイヤモンドルース D 1.022ct F-SI2 中央宝石研究所 ...



専用のルーペで見るとダイヤの中に星が見えるカットになっています ... 専用のルーペで見るとダイヤの中に星が見えるカットになっています ...



天然カラーダイヤ ルース 0.328ct FANCY LIGHT PINK BROWN SI-2 [CGL ... 天然カラーダイヤ ルース 0.328ct FANCY LIGHT PINK BROWN SI-2 [CGL ...



星型ダイヤモンド ルース 0.534ct, L ( Faint Yellow ), SI-2 ... 星型ダイヤモンド ルース 0.534ct, L ( Faint Yellow ), SI-2 ...



ダイヤルース(枠加工込み)（1.021カラット・Fカラー・SI-2クラス ... ダイヤルース(枠加工込み)（1.021カラット・Fカラー・SI-2クラス ...



天然カラーダイヤ ルース 0.057ct FANCY PINK SI-2 [CGL] ファンシー ... 天然カラーダイヤ ルース 0.057ct FANCY PINK SI-2 [CGL] ファンシー ...



57面体カット 】【 ダイヤの中に星(五芒星)が見えます 】 天然 ... 57面体カット 】【 ダイヤの中に星(五芒星)が見えます 】 天然 ...



ダイヤルース(枠加工込み)（0.508カラット・Fカラー・VVS-2クラス ... ダイヤルース(枠加工込み)（0.508カラット・Fカラー・VVS-2クラス ...

中に綺麗な星の見えるダイヤモンドのルース。カラーレスで、凛とした美しい輝きを放ちます。・wishuponastarカットではございません。名称はお調べがつきませんでしたが、カッターの技量の高さが垣間見える綺麗なカットです。カラット 0.369ctカラー Fクラリティ SI－2カット ＊＊＊＊（QRコードより、研磨GD・対比GD）Size4.59×4.64×2.80㎜蛍光性 NONE（なし）付属品 ソーティング（中央宝石研究所2023年）他にもダイヤモンドルースを出品しています。よろしければ下のタグをクリックしてご覧下さい。ダイヤモンドルース˗ˏˋ#mare_Diamondˎˊ˗