美品＊希少限定モデル　LONGCHAMP ロンシャン プリアージュ(S) 馬柄

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商品詳細
LONGCHAMPロンシャン 傷汚れなどなく綺麗な状態です。写真ご確認ください。ルプリアージュ シュボエレS2018SS春夏ロンシャンルプリアージュトートバックS ル・プリアージュLePliageChevauxAilesシュヴォエレ限定モデルハンドバッグワンショルダーハート柄天使柄馬柄ホースロゴサイズ：約20×24-34×14cm仕 様：開閉：ホック＆ファスナー式 内側：オープンポケット1 素 材：ナイロン×レザーカラー:ネイビー/ハート種類···ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/monophonic855512.html
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