⭐️LOUIS VUITTON❤️ショルダーストラップパット新品未使用❤️

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商品詳細
ルイヴィトンショルダーストラップパット未使用保管品です。ヌメ革ショルダーストラップ用に購入したのですがモノグラム柄のショルダーストラップを使用したので未使用のまま暗所保管していた商品です。サイズ 縦3センチ横16センチ。カラー ヌメ革／ベージュ購入先 西武ルイヴィトン。
http://narcologia.ru/goods/Addict385818.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox371139.html
http://narcologia.ru/goods/ordering906779.html
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