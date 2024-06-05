恋人セット【Viviyヴィヴィー】ペアネックレス　シルバー925 モアサナイト

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※数量限定で6種のストーンを先着順にお付けします！(ローズクオーツ・エメラルド・ドラゴンアイ・ガーネット・アメジスト・サンストーン)※2個セット価格です。◇海外セレクトショップ限定のアイテム！▼商品名▼恋人セット【Viviyヴィヴィー】ペアネックレス シルバー925モアサナイトダイヤモンド付き メンズ レディース カップル▼商品説明▼こちらは【日本未発売】の海外限定ペアネックレスになります。ClassicsNumberがお洒落なシルバーネックレスはあらゆるコーデに合わせることができます！おしゃれ初心者にもオススメ！シンプルなクラシックデザインで、高級感もあります。■サイズ直径約1.4cm長さ：約45cm※ストーン(人工宝石)エメラルド、ドラゴンアイ、ローズクオーツ、アメジスト、ガーネット、サンストーン、ジルコニアクリスタル※可愛い簡易ラッピング付き！■刻印の意味Ⅰ～ⅩⅡのNumberは、1月から12月の季節を表しています。「2人で数字を交互に刻むことで、永遠を共に過ごせる」と言った意味を表しています。■他にも海外限定のペアアクセサリー(リング・ネックレス)を取り扱っております。↓#マリンSHOPペアアクセサリー商品リスト