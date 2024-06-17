JW PEI ランタン　日本未入荷

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商品詳細
ロサンジェルスのサステナブルファッションブランド JWPEIのランタンハンドバックです。ビーガンレザーのクロコの柄になります。ほぼ未使用ですが念の為中古品の理解がある方でncnrでお願い致します。素材...フェイクレザーカラー...イエロー種類...ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming706692.html
http://narcologia.ru/goods/stair271700.html
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ブランドについて - JW PEI Japan Official
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