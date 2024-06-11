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新品Lesportsacレスポートサックショルダーバッグ人気ショルダーバッグ
商品番号 D31276984269
商品名

新品Lesportsacレスポートサックショルダーバッグ人気ショルダーバッグ
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。新品未使用です。お洒落なショルダーバッグ✨人気のショルダーバッグ✨【仕様】メインスイッチ部：ファスナー×2表面：ファスナー付きポケット×3背面（内部）：ファスナー付きポケット×1ファスナー開閉調節可能ショルダー長さ調節可能(約)60～123cm【商品サイズ】約長さ36cm×幅14cm×高さ27cm【素材】ナイロン【カラー】（写真を参照してください）【注意点】生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。採寸方法違いより、1cm-3cm程度の誤差がある場合がありますので、ご了承ください。ディスプレイの差異のため、および照明の原因を撮影して、写真と実物は色の違いがあるかもしれません。★【発送時間】普通は4-7日で発送します、特殊な状況下では3日を延長します（特殊の場合は連絡します）、ご理解いただければ幸いです。★★沖縄離島（北海道を除く）は追加送料2000円がかかります。
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