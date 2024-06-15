PICONE ピッコーネ 牛革 ２ウェイバッグ ダークブラウン

ご覧いただきありがとうございます。【ブランド】ピッコーネ定価１９,８００円未使用で極美品のコンディションです。牛革にシュリンク加工が施されておりキズ・シワが目立ちません。２ウェイなのでとても便利なデザインです。【サイズ】高さ ２０㎝横 上３６㎝底２３㎝マチ幅１９㎝立ち上がり１４㎝ショルダー１０５～１２３㎝重量 ５４０ｇ【デザイン】内部ファスナーポケット×１・フリーポケット×１素材 牛革色 ダークブラウン【発送】通常1～2日以内で発送いたします。大型連休・外出の都合で、稀に３～4日程度かかる事がございます。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。寸法に関しては、多少の誤差ご了承ください。写真は、お使いのモニターにより、若干色が異なって見える場合もございますので予めご了承下さい。管理番号50824‐523



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