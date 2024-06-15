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PICONE ピッコーネ 牛革 ２ウェイバッグ ダークブラウン
商品番号 F50841848972
商品名

PICONE ピッコーネ 牛革 ２ウェイバッグ ダークブラウン
ブランド名 ピッコーネ
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【ブランド】ピッコーネ定価１９,８００円未使用で極美品のコンディションです。牛革にシュリンク加工が施されておりキズ・シワが目立ちません。２ウェイなのでとても便利なデザインです。【サイズ】高さ　　　２０㎝横　　　上３６㎝底２３㎝マチ幅１９㎝立ち上がり１４㎝ショルダー１０５～１２３㎝重量　　　５４０ｇ【デザイン】内部ファスナーポケット×１・フリーポケット×１素材　牛革色　　ダークブラウン【発送】通常1～2日以内で発送いたします。大型連休・外出の都合で、稀に３～4日程度かかる事がございます。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。寸法に関しては、多少の誤差ご了承ください。写真は、お使いのモニターにより、若干色が異なって見える場合もございますので予めご了承下さい。管理番号50824‐523
http://narcologia.ru/goods/enquire433689.html
http://narcologia.ru/goods/cotton293561.html
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