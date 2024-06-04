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アーバンリサーチロッソ　配色レースドレス
商品番号 K18601437955
商品名

アーバンリサーチロッソ　配色レースドレス
ブランド名 アーバンリサーチロッソ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アーバンリサーチロッソurbanresearchrosso4.5年ほど前に購入したドレスです。パーティーシーンで2回の着用です。インナーワンピースに1cm位のしみ？がありますが、中に着るものなので特に目立ちません(白丸で囲んでいる部分)。又、レースワンピースのタグについては、タグが目立ってしまうため、自身で丸めて糸で留めていました。※1枚目の写真は留める前の状態です。実際の色味はグリーンのようなグレーのようなニュアンスカラーで大人っぽくありつつ、レースで可愛らしさもあります。袖丈···七分袖カラー···グリーン、グレーサイズ...36定価...2万円位#urbanresearch#urbanresearchrosso#rosso#パーティードレス#結婚式
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