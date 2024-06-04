アーバンリサーチロッソ　配色レースドレス

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商品詳細
アーバンリサーチロッソurbanresearchrosso4.5年ほど前に購入したドレスです。パーティーシーンで2回の着用です。インナーワンピースに1cm位のしみ？がありますが、中に着るものなので特に目立ちません(白丸で囲んでいる部分)。又、レースワンピースのタグについては、タグが目立ってしまうため、自身で丸めて糸で留めていました。※1枚目の写真は留める前の状態です。実際の色味はグリーンのようなグレーのようなニュアンスカラーで大人っぽくありつつ、レースで可愛らしさもあります。袖丈···七分袖カラー···グリーン、グレーサイズ...36定価...2万円位#urbanresearch#urbanresearchrosso#rosso#パーティードレス#結婚式
http://narcologia.ru/goods/cowpox70739.html
http://narcologia.ru/goods/troupe56711.html
http://narcologia.ru/goods/pompous1223.html
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