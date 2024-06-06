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Samantha Thavasa Petit Choice 財布
商品番号 A72622715370
商品名

Samantha Thavasa Petit Choice 財布
ブランド名 サマンサタバサ
特別価格 税込 5,280 円
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商品詳細

サマンサタバサプチチョイスSamanthaThavasaPetitChoiceトリコチェーンビット折財布(ダルブルー)定価22000円◇SamanthaThavasaPetitChoice(サマンサタバサプチチョイス)のトリコチェーンビット折財布お花を編んだような金具のビットシリーズが登場。枝や葉っぱがウエーブしたジュエリーのようなデザインが大人の雰囲気漂うアイテム。控えめについたパールやストーンに特別感が。人気のデザインの追加色は深めの落ち着いたくすみカラー♡折財布はカードポケットも多くミニマムに移行したいそんな方にもおススメです！【製品寸法】FREE.(00)：幅10cm/高さ9.5cm/マチ4cm/重さ101g【素材】牛革※本革(天然皮革)の商品について素材の特性上、多少のキズやシワ、色ムラや擦れが見られる場合がございます。汗や雨などで濡れた場合、色移りする場合がございます。革の品質保持のため、できるだけ濡らさないようご注意下さい。
http://narcologia.ru/goods/revamp737622.html
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