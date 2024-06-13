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ジャンニキャリーニ 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ レザー ネイビー
商品番号 N53948508508
商品名

ジャンニキャリーニ 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ レザー ネイビー
ブランド名 ジャンニキャリーニ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます!#クロバッグ小物はこちら☆アイテムジャンニキャリーニGIANNICHIARINI2wayハンドバッグミニバッグショルダーバッグターンロック☆サイズ縦:約14cm横:約20.5cmマチ:約8cmハンドル:高さ最大約10cmショルダーベルト:長さ最大約131cm　　　　　　　　7段階調整可能平置き実寸。着画はお断りいたします。☆状態大きな傷汚れのない美品です。オシャレにご使用頂けます。状態は目視確認しておりますが、素人確認のため微細な見落としはご容赦下さい。サイズ違い、イメージ違いなどの理由による返品はお受け致してませんのでよろしくお願いします。お使いのパソコンモニター・スマホの色調により違って見える場合がございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。あくまでも中古品になりますので完璧を求める方、細かく気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。ご理解ある方のみでお願いいたします。☆カラーネイビー　紺色☆素材レザー　本革☆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。☆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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