[希少カラー]バーバリーズ 100%カシミヤ フリンジマフラー　ノバチェック

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＊フォローいただいた方のみお値引き可能 #バルーン古着■ブランドBurberrys/バーバリー■商品詳細商品名： フリンジマフラー カラー： イエロー系/ベージュ系■サイズ／素材サイズ約130cm×29cm素人採寸になります。100%CASHMERE■商品状態若干の使用感はございますが、目立った傷や汚れなどなし。■商品説明90sバーバリーの定番フリンジマフラー。100%カシミヤを使った、最上級の肌触りで世界中の人々が今でも愛用しているマフラー。定番のノバチェックのマフラーより少し黄色かかったカラーで、他の人とはかぶりたくない方にはお勧め！！希少カラーになります。madeinENGLAND是非ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。