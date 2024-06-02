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【早い者勝ち】COACH コーチ ショルダーバッグ ハンドバッグ
商品番号 I87786650445
商品名

【早い者勝ち】COACH コーチ ショルダーバッグ ハンドバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 6,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ホワイト、ブラウン☆今年の4月にコーチアウトレットオンラインストアで約23000円で購入致しました。☆1回のみの使用ですので、新品に近いお品です。☆商品のみの発送となります。(ショルダーの紐ついております。)柄/種類...レザー・スウェード系
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