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★0.28ct★✨エメラルド0.19ctダイヤモンドK18ペンダントネックレス
商品番号 N13322856027
商品名

★0.28ct★✨エメラルド0.19ctダイヤモンドK18ペンダントネックレス
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 27,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こんにちは(^ω^)dpジュエリーです。ご覧頂きありがとうございます。✨✨✿素材K18刻印あり✿エメラルド　0.28ct刻印あり✿ダイヤモンド0.19ct刻印あり✿トップ全体縦約7.6mm×横約7.0mm(バチカン含む)✿バチカン穴　縦約4.5mm×横約2.0mm✿長さ　ベネチアン45cmスライド式　　　　(トップのみ販売可)✿鑑定済★補足コメント★0.28ctエメラルド0.19ctダイヤモンドK18ネックレスのご紹介です。✨✨こちらのエメラルドの特徴は色の濃さ、発色の強さです。✨✨深く濃い色味で、透明度もある上質エメラルドでございます。✨✨ダイヤモンドは非常に内包物が少なくカラーも無色ですので強い照りが感じられます。✨✨00YT1098CP60#ダイヤモンド#ダイヤ#ジュエリー#アクセサリー#プレゼント#K18#18金#ホワイトゴールド#ゴールド#ネックレス#一粒#プラチナ#エメラルド#ブリリアント#ペンダント#トップ#チャーム#グリーン#ビビッド#ムゾー
http://narcologia.ru/goods/displease636731.html
http://narcologia.ru/goods/Addict253718.html
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☆0.28ct☆✨エメラルド0.19ctダイヤモンドK18ペンダントネックレスの ...
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