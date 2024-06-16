★0.28ct★✨エメラルド0.19ctダイヤモンドK18ペンダントネックレス

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商品詳細
こんにちは(^ω^)dpジュエリーです。ご覧頂きありがとうございます。✨✨✿素材K18刻印あり✿エメラルド 0.28ct刻印あり✿ダイヤモンド0.19ct刻印あり✿トップ全体縦約7.6mm×横約7.0mm(バチカン含む)✿バチカン穴 縦約4.5mm×横約2.0mm✿長さ ベネチアン45cmスライド式 (トップのみ販売可)✿鑑定済★補足コメント★0.28ctエメラルド0.19ctダイヤモンドK18ネックレスのご紹介です。✨✨こちらのエメラルドの特徴は色の濃さ、発色の強さです。✨✨深く濃い色味で、透明度もある上質エメラルドでございます。✨✨ダイヤモンドは非常に内包物が少なくカラーも無色ですので強い照りが感じられます。✨✨00YT1098CP60#ダイヤモンド#ダイヤ#ジュエリー#アクセサリー#プレゼント#K18#18金#ホワイトゴールド#ゴールド#ネックレス#一粒#プラチナ#エメラルド#ブリリアント#ペンダント#トップ#チャーム#グリーン#ビビッド#ムゾー
http://narcologia.ru/goods/displease636731.html
http://narcologia.ru/goods/Addict253718.html
http://narcologia.ru/goods/kindness739905.html
☆0.28ct☆✨エメラルド0.19ctダイヤモンドK18ペンダントネックレスの ...
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天然ダイヤモンド付きエメラルドペンダントトップk18 ネックレス ...
【ビズー公式】エメラルド ダイヤモンド PT K18(18金) ネックレス フルリッテ | 希少石カラーストーンのジュエリー
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天然ダイヤモンド付きエメラルドネックレスk18 ネックレス・ペンダント ...
超大粒 195.899ct エメラルド ダイヤモンド K18 YG イエローゴールド ペンダント ネックレス 5月の誕生石 18金 【鑑別書付】
天然ダイヤモンド付きエメラルドペンダントトップk18 ネックレス ...
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☆0.28ct☆✨エメラルド0.19ctダイヤモンドK18ペンダントネックレスの ...
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【ビズー公式】エメラルド ダイヤモンド PT K18(18金) ネックレス フルリッテ | 希少石カラーストーンのジュエリー
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天然ダイヤモンド付きエメラルドネックレスk18 ネックレス・ペンダント ...
超大粒 195.899ct エメラルド ダイヤモンド K18 YG イエローゴールド ペンダント ネックレス 5月の誕生石 18金 【鑑別書付】
天然ダイヤモンド付きエメラルドペンダントトップk18 ネックレス ...