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tria トリア　パーソナルレーザー脱毛
商品番号 U26639094256
商品名

tria トリア　パーソナルレーザー脱毛
ブランド名 トリア
特別価格 税込 11,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トリアです。・箱・本体・充電器・取扱説明書以上のセットになります。画像に充電器は写ってないですが、あります。動作確認済。痛みが強くて続かなそうだった為出品いたします。購入時期は忘れましたが、ほぼ使わずに片付けていました。箱は汚れ等ありますが、本体は綺麗だと思います。画像②のように充電して3日経った状態です。タイプ···その他
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