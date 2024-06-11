家庭用脱毛器 JOVS DORA　ピュアホワイト　新品未使用

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新品未開封家庭用脱毛器JOVSDORAピュアホワイト新品未開封JOVSDora脱毛器ピュアホワイトピュアホワイト①速い、痛くない、抜ける。新時代のハイパーIPL（HIPL）技術採用②世界で認められた堂々の３冠受賞[2020年レッド・ドット・デザイン賞受賞][2021年新聞社インディペンデント紙主催INDY/BEST][GGA中国ゴールデングッズアワードイノベーションコンテスト2020大賞受賞]③世界中の基準を満たす、家庭用脱毛器史上トップクラスの安全性※FDA(米国食品医薬品局)やPSE(日本PSE認証)など、世界各国の認証を取得しています。④最新のハイパーIPL（HIPL）技術を採用し、脱毛サロン級ケアを実現⑤保冷ジェルも照射待ち時間もなし。スピーディにケア完了⑥これ１台で、顔もカラダもVIOも理想のつるすべ肌に⑦美容医療でも大注目のフォトフェイシャル効果で、脱毛するだけで美肌へ⑧届いた日にすぐ使える、シンプルな操作方法⑨指や顔周りなど細かいパーツも照射しやすい⑩恋人や家族とシェアしやすいデザインサイズ本体：57×160×57mm本体重量：約256ｇ仕様定格電圧：AC100V-240V50/60Hz出力：12V＝5A60Wモード（出力レベル）：単発照射／連発照射（レベル6段階）クール機能（常時）付属品電源アダプターJOVSオリジナルゴーグルJOVSオリジナルシェーバー取扱説明書/保証書（保証期間:1年）即購入OK24時間以内発送よろしくお願い申し上げます。#美容#サロン#脱毛#夏#海#ジム