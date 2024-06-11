Panasonic EH-SA0B 美顔器 スチーマーナノケア

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パナソニックスチーマーナノケアEHSA0Bです。何回かは使用しましたが、出品します。付属品は全て揃っており、箱有り、水を入れるタンクに若干の傷はありますが、美品かと思います。電源も動作確認済み。自宅保管で数回は使っておりますので、あくまで中古品ということでご理解ある方よろしくお願いします。【機能】■温スチームと化粧水ミストのダブル保湿で、うるおいで満たされる肌に・温スチームでふっくらした肌に、ミスト化した化粧水がなじみ角質層まですばやく浸透・温スチーム（約12分）1回の使用で目立つ黒ずみ毛穴個数の減少・たった1回の使用で、もちもちうるおい肌へ・使うたびにうるおって素肌のうるおい力アップ■お手持ちの化粧水をミスト化して、顔の隅々までしっかり保湿・ミスト化した化粧水が顔全体にムラなくいきわたる■なりたい肌に合わせて選べる自動温冷コースや化粧水ミスト・温スチームコース（約12分）・クリア肌コース（約13分30秒）・ハリ・弾力コース（約12分）・【NEW】化粧水ミスト（お好みの時間）・【NEW】冷ミスト（お好みの時間）#パナソニック#Panasonic#Panasonicbeauty#スチーマーナノケアタイプ···スチーマー部位···顔、目元