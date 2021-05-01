【新品】RAVPOWER モバイルバッテリー 30000mAh 2ポート 黒

✅価格交渉不可✅✅商品知識がないため仕様につきましてはメーカー様に直接お問い合せください✅（上記の内容をご質問されましても返信いたしかねます）✅防犯シール貼りあり✅✅外箱若干のイタミあり（写真参照）✅⭕新品未開封⭕⭕国内正規品⭕⭕迅速発送 ⭕⭕匿名配送 ⭕⭕即購入可 ⭕型番：RP-PB232JAN：4589616089747color：ブラック 黒RAVPower\"RP-PB232\"は30,000mAhの大容量を備え、最大出力90W対応/USBType-A,Cポートを搭載したモバイルバッテリーですPSE試験合格品バッテリー本体への急速充電にも対応デバイス本体への充電だけではなくPB232本体への給電にも急速充電が可能。60W入力で給電する場合、わずか2時間半で満充電にすることが可能です。より早く便利にご利用することが可能です。#株式会社SUNVALLEYJAPAN#サンバレー



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