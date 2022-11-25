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JOVS Dora 脱毛器／ピュアホワイト
商品番号 O64256433203
商品名

JOVS Dora 脱毛器／ピュアホワイト
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 12,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOVSDora脱毛器／ピュアホワイト2022年の年末に知人からいただき10回程度使用した後は保管しておりました。なかなか使用しないため使っていただける方にお譲りいたします。写真に写っているものが全てです。傷や汚れはないかと思いますが当方の私見のため中古品ということを理解いただきますようよろしくお願いします。ノークレーム、ノーリターンでよろしくお願いします。
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